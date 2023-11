Lunch-Débat : Quelle place pour l’élevage genevois dans une assiette durable ? L’ESPACE, tiers-lieu d’après Genève, 30 novembre 2023, Genève.

Lunch-Débat : Quelle place pour l’élevage genevois dans une assiette durable ? Jeudi 30 novembre, 12h00 L’ESPACE, tiers-lieu d’après Gratuit

A l’occasion de la semaine du climat, l’Association ma-terre organise un Lunch-Débat en partenariat étroit avec la Ville de Genève et la FRC. Rejoignez-nous pour cet événement mémorable modéré par Barbara Pfenniger, Membre de la Commission fédérale de la nutrition et de la FRC.

Quelle place pour l’élevage genevois dans une assiette durable ?

Conformément à la Stratégie Climat pour l’agriculture de la Confédération, le secteur agroalimentaire doit lui aussi contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’objectif est de rendre le système alimentaire plus respectueux du climat et durable. La viande est un sujet très polémique dans les discussions concernant les actions concrètes à mener pour la transition alimentaire.

Quels sont les enjeux environnementaux, économiques et sociaux de l’élevage en Suisse, et à Genève en particulier ?

Quels sont les impacts de l’élevage, positifs et négatifs sur l’environnement et la gestion du territoire ?

Est-ce que la viande et les produits animaux ont une place dans une assiette durable ? A quelles conditions ?

Date et heure

Jeudi 30 novembre 2023 (12h à 14h)

Lieu

L’Espace tiers-lieu d’APRES

Ecoquartier de la Jonction

Chem. du 23-Août 1

1205 Genève

Intervenant.e.s

– Barbara Pfenniger, Membre de la Commission Agriculture & Alimentation de la Fédération romande des consommateurs (FRC)

– René Longet, Co-président de l’Association Genevoise pour la Promotion du Goût

– Elisabeth Guadagnolo, Diététicienne agréée BSc HES-SO

– Matthieu Meylan, Eleveur et fromager, Vacherie du Carré

– Charlotte de la Baume, Co-fondatrice Beelong (à confirmer)

– Un agronome spécialiste des sols et production animale (à confirmer)

Inscription obligatoire pour estimer au mieux la quantité de nourriture à prévoir et éviter du gaspillage alimentaire !

Public ciblé: Adultes, professionnels

L'ESPACE, tiers-lieu d'après chemin du 23-Août 1 Genève 1205 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T12:00:00+01:00 – 2023-11-30T14:00:00+01:00

