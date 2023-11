Fair Week – Marché Équitable et Solidaire et Table Ronde L’ESPACE, tiers-lieu d’après Genève, 22 novembre 2023, Genève.

Fair Week – Marché Équitable et Solidaire et Table Ronde Mercredi 22 novembre, 14h00 L’ESPACE, tiers-lieu d’après La participation est gratuite. Inscriptions souhaitées via le formulaire en ligne.

Durant cette journée, venez à la rencontre d’actrices et d’acteurs engagé.e.s du commerce équitable et de l’économie sociale et solidaire.Lors de la table ronde, nos intervenant.e.s exploreront les liens à bâtir entre la démarche du commerce équitable Nord-Sud, les dynamiques de l’économie sociale et solidaire locale et de l’agroécologie.

14h-18h — Marché équitable et solidaire

17h30 — Allocution d’Alfonso Gomez, Maire de Genève et apéritif convivial, local et équitable

18h00 — Table ronde « Le commerce équitable Nord-Sud, une source d’inspiration pour une transition au Nord? »

Avec:

Micol Arena , Responsable de projet chez Equo Garantito, la faitière italienne des organisations de commerce équitable et solidaire

, Directeur de programmes, Fair Trade Lebanon Modération par Benito Perez, journaliste

Retrouvez l’intégralité du programme sur www.fairweek.ch

L'ESPACE, tiers-lieu d'après
chemin du 23-Août 1
Genève 1205
Jonction
Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:00:00+01:00

