Table ronde: « Masculinités positives : mode d’emploi – Quelle place pour les hommes dans la prévention des violences sexistes et sexuelles ? » L’ESPACE, tiers-lieu d’après Genève, 7 novembre 2023, Genève.

La promotion de l’égalité et l’élimination des violences de genre sont des enjeux de société majeur. A ce titre, l’implication des hommes est un élément incontournable pour faire bouger les lignes en la matière. Si des réflexions existent depuis de nombreuses années à ce sujet, elles peinent à prendre forme concrètement. Alors par où commencer et comment faire? Quelles pistes pour encourager et nourrir des masculinités positives face à la diffusion massive de discours sexistes et rétrogrades? Quelles articulations possibles entre responsabilité individuelle et politiques publiques? Et qu’est-ce que cela donne quand les hommes mettent les mains à la pâte pour promouvoir l’égalité? Cette table ronde propose d’apporter un éclairage sur ces questions et bien d’autres encore à la lumière du parcours et des expériences pratiques développées par les intervenant-e-x-s.

Intervenant-e-x-s:

Noëlla Bugni-Dubois est la créatrice du compte Instagram @nos_allies_les_hommes et la fondatrice de l’association NOUS SOMMES, qui propose des cercles d’écoute pour les hommes dans une perspective féministe dans plusieurs villes en France, en Belgique et en Suisse.

José «Geos» Tippenhauer, animateur radio, rappeur et enseignant, est le créateur du podcast Masc’Off qui questionne les masculinités dans le monde du rap.

Modération:

Valérie Vuille, directrice de l’association décadréE

Cet événement est organisé par le Service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève dans le cadre de la campagne 25 novembre-Genève et du plan d’action municipal «Objectif zéro sexisme dans ma ville».

L'ESPACE, tiers-lieu d'après chemin du 23-Août 1 Genève 1205 Jonction Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T19:00:00+01:00 – 2023-11-07T20:30:00+01:00

Ville de Genève / Canton de Genève