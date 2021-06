L’espace qui parle La Gaîté lyrique, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 14h à 15h30

payant

Dans le cadre du festival Les Ailleurs. Raconter des histoires avec la réalité virtuelle, par le collectif The Smallest of Worlds.

Avez-vous déjà rêvé d’ouvrir un livre et de plonger dans son histoire ? Ou de pénétrer dans un écran pour faire partie d’un film ? Dans la réalité virtuelle, ce n’est pas nécessaire. Vous êtes déjà à l’intérieur. Mais si vous êtes celui qui raconte l’histoire, comment faire si votre public est déjà dans cet espace, et peut regarder n’importe où, se promener, toucher, interagir…

Dans cet atelier pratique, vous aurez l’occasion de jouer ce rôle. Pendant plus d’un an, les artistes de The Smallest of Worlds ont collecté des vidéos dans des espaces privés du monde entier et les ont transformées en environnements 3D, documentant les semaines les plus difficiles de l’enfermement. Ils ont construit des espaces qui parlent de cette expérience partagée. Vous pourrez rencontrer les artistes et participer à leur processus créatif, en créant votre propre scène de réalité virtuelle à l’aide d’une technologie de pointe… et de votre propre voix.

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 7€

Espace groupes. À partir de 8 ans.

Animations -> Atelier / Cours

La Gaîté lyrique 3bis rue Papin Paris 75003

3, 4 : Réaumur – Sébastopol (155m) 3, 11 : Arts et Métiers (244m)



Contact : https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/ https://twitter.com/gaitelyrique

Animations -> Atelier / Cours Ados;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-03T14:00:00+02:00_2021-07-03T15:30:00+02:00

.