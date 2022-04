L’Espace Prévert s’anime Neufchâtel-en-Bray, 2 juillet 2022, Neufchâtel-en-Bray.

L’Espace Prévert s’anime Neufchâtel-en-Bray

2022-07-02 – 2022-07-02

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime

En partenariat avec l’ESCALL, l’école de musique Boieldieu et la médiathèque Jacques Prévert.

De nombreuses animations sont prévues :

– moments musicaux et concerts

– jeux en bois et jeux de société

– mandala nature et gym douce

– activités manuelles

– vente de livres (dès 10h) et lecture d’histoires

– pièce de théâtre en plein air

+33 2 32 97 55 90

