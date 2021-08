Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre L’Espace Patrimoine dans tous les sens Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

L’Espace Patrimoine dans tous les sens Palais Ducal de Nevers, 18 septembre 2021, Nevers. L’Espace Patrimoine dans tous les sens

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais Ducal de Nevers

Comprendre l’histoire d’une ville, c’est en intégrer l’atmosphère, l’ambiance singulière. Pour découvrir Nevers pendant les Journées du patrimoine, rendez-vous au Palais ducal, dans l’Espace patrimoine inauguré en juin dernier. Faites l’expérience : sollicitez tous vos sens et visitez autrement !

Sur inscription à partir du 16 aout. Nombre de place limité. Pass sanitaire et masque obligatoire

Vivez une expérience unique ! Palais Ducal de Nevers Palais ducal nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:15:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Palais Ducal de Nevers Adresse Palais ducal nevers Ville Nevers lieuville Palais Ducal de Nevers Nevers