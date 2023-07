La Régalade l’Espace Multi-Activités Saint-Pardoux-Soutiers, 26 août 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

Départ de l’Espace Multi-Activités

Dès 18h 12€ adulte, 6€ -12 ans

Organisée par le FC Sud Gâtine. Randonnée gourmande de 12 kilomètres avec 4 pauses

restauration. Parcours poussette. Lumière frontale obligatoire. Inscriptions avant le 14

août au 06 61 65 26 12..

l’Espace Multi-Activités

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Departure from Espace Multi-Activités

From 18h 12? adult, 6? -12 years old

Organized by FC Sud Gâtine. 12-kilometre gourmet walk with 4 refreshment breaks

breaks. Stroller route. Headlamp mandatory. Registration before

06 61 65 26 12.

Salida desde el Espace Multi-Activités

A partir de las 18.00 h 12? adultos, 6? -12 años

Organizado por el FC Sud Gâtine. Paseo gastronómico de 12 km con 4 pausas para comer

pausas de avituallamiento. Recorrido en cochecito. Linterna frontal obligatoria. Inscripciones antes del 14

agosto en el 06 61 65 26 12.

Abfahrt vom Espace Multi-Activités

Ab 18 Uhr 12? Erwachsene, 6? -12 Jahre

Organisiert vom FC Sud Gâtine. Gourmetwanderung von 12 Kilometern mit 4 Pausen

und Verpflegung. Strecke für Kinderwagen. Stirnlicht ist obligatorisch. Anmeldungen vor dem 14

august unter 06 61 65 26 12.

Mise à jour le 2023-06-30 par CC Val de Gâtine