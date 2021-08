L’Espace Ludique Marcel Aymé fête ses 10 ans ! Espace Ludique Marcel Aymé, 12 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

L’Espace Ludique Marcel Aymé fête ses 10 ans !

Au programme, des animations en extérieur mais aussi in situ à l’ELMA, pour tous les goûts et tous les âges. Une multitude de possibilités ludiques s’offre à vous : venez tester l’Escape Game réalisé par les ludothécaires pour l’occasion ou profiter d’un grand parcours de motricité au gymnase Raoul Follereau. L’Esplanade Sainte-Lucie se transformera également en espace ludique, avec des espaces de jouets, de figurines, de constructions, des circuits de voitures pour battre la Batmobile, des jeux de société au format standard ou XXL, et enfin une grande structure gonflable. L’ELMA mettra l’accent sur les jeux vidéo : des plus rétro (bornes d’arcades) aux plus modernes Switch, PS4 ou encore casques de réalité virtuelle), tous seront à disposition. Mais ce n’est pas tout. Diverses expositions y seront également installées, sur différentes thématiques : « Mais c’est qui, Marcel Aymé ? » ou encore « Ludothécaire, un métier plein de clichés », pour découvrir le métier de ceux et celles qui vous accompagnent au quotidien. Des partenaires seront également de la fête avec les Médiathèques qui proposeront un temps de lecture jouée ou encore le Cube, le Centre de Création Numérique, qui proposera de découvrir leurs derniers ateliers… Dimanche 12 septembre, de 14h à 19h. Entrée libre. Espace Ludique Marcel Aymé 15, allée Saint Lucie Tél. : 01 41 23 81 60 Facebook – Instagram : @espaces.ludiques.issy

Entrée libre et gratuite

À l’occasion de son 10e anniversaire, l’espace Ludique vous propose un dimanche ludique sur le thème des super-héros.

Espace Ludique Marcel Aymé 15 allée Sainte-Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T19:00:00