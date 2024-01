TOKYO AU CINÉMA À BELFORT l’Espace Louis Jouvet Belfort, mardi 27 février 2024.

TOKYO AU CINÉMA À BELFORT Conférence CinéMA #05 avec Thierry Jousse

Mardi 27 février, 20h00 l'Espace Louis Jouvet

« L’histoire du cinéma japonais est d’abord celle d’une opposition entre deux villes et deux genres. D’un côté, Kyoto, cité gardienne de la tradition, siège des grands studios de cinéma et centre nerveux des films en costumes et plus particulièrement des films de sabre. De l’autre Tokyo, ville moderne, haut lieu des films à sujets contemporains. De Yasujiro Ozu (Voyage à Tokyo) à Kiyoshi Kurosawa (Tokyo Sonata), en passant par Akira Kurosawa (Chien enragé), Nagisa Oshima (Contes cruels de la jeunesse) ou Seijun Suzuki (Le Vagabond de Tokyo), la plupart des grands cinéastes japonais ont filmé la capitale du Japon et son évolution urbaine, de la ville pauvre d’après-guerre à la modernité flamboyante des années 1960 et des décennies qui vont suivre, sans ou-blier le traumatisme de la bombe d’Hiroshima ou des désastres écologiques réactivés métaphoriquement par la série des films de monstres Godzilla. Mais Tokyo est une ville qui a également fasciné les cinéastes étrangers, de Samuel Fuller (Maison de Bambou) à Wim Wenders (le très récent Perfect Days), en passant par Sidney Pollack (Yakuza) ou Sofia Coppola (Lost in Translation). Tout à la fois mégalopole et entrelacs de petites rues tortueuses, Tokyo est une ville totalement cinégénique qui se révèle à nous par l’entrecroisement des regards familiers autant qu’étrangers. »

Thierry Jousse

Thierry Jousse est un ancien rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, réalisateur de films (Je suis un no man’s land, Les Invisibles) et il a co-dirigé avec Thierry Paquot un livre de référence, La Ville au cinéma.

Thierry Jousse est l’animateur de Ciné-Tempo, une émission proposée le samedi à 13h sur France Musique où il est question de l’actualité des films en salles, de rétrospec-tives et d’autres hommages qui fournissent le point de départ d’une promenade heb-domadaire et explorent les liens entre musique et cinéma.

