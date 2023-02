Sur un air mandingue L’ESPACE KALALI Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Sur un air mandingue L’ESPACE KALALI, 1 avril 2023, Noisy-le-Grand. Sur un air mandingue 1 et 2 avril L’ESPACE KALALI Week-end portes ouvertes de L’Espace KALALI 1&2 AVRIL 2023 L’espace KALALI vous accueil dans son atelier de couture pour une exposition artisanale lors des Journées Européennes des Métiers d’Art Je suis Bancé, fondatrice de l’atelier de couture L’espace KALALI et je vous invite à visiter mon atelier de couture. Je vous propose une exposition de créations de tenues artisanales fait main en tissus coton traditionnel de l’Afrique de l’ouest ainsi qu’une démonstration de Broderie de Lunéville sur métier à broder. L’atelier dispense également des cours de couture dont les informations vous seront donner sur place. Des articles fait main seront proposés à la vente.

L’atelier en ouvert à tous les visiteurs, il est situer à Noisy-le grand près du RER A à la station Noisy le grand Mont d’Est et près du centre commercial des Arcades.

L’atelier est situer au 420-430 clos de la courtine mais l’entrée se fera au batiment 430 par les escaliers sauf en cas d’impossibilité il faudra alors passer par le batiment 420 équipé d’un ascensseur dans ce cas là il faudra alors me contacter sur le numéro indiquer pour vous donner l’accès à l’ascensseur.

