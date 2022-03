L’Espace Jeunes en roue libre ! Granville, 11 avril 2022, Granville.

L’Espace Jeunes en roue libre ! Granville

2022-04-11 10:00:00 – 2022-04-22 12:00:00

Granville Manche

Stage des arts de la rue en lien avec le festival Sorties de Bain.

Pio D’Elia & Guillaume Derieux, de la Compagnie Théâtre Group’, initieront les jeunes participants aux arts de la rue. Avec eux et en prélude aux Sorties de bain, ils travailleront à l’écriture et à la mise en espace de petites scènes pour l’espace public. Au programme du jeu et beaucoup de discussions pour apprendre à inventer un instant décalé, une rupture dans le quotidien, un spectacle de rue !

Ouvert à tous les jeunes entre 12 et 16 ans, quelles que soient leurs capacités physiques.

L’assiduité, l’enthousiasme et la bonne humeur ainsi que l’envie de partager une expérience unique ensemble sont nos «critères» pour participer à ce stage.

Ce projet s’inscirt dans le cadre du dispositif “La Culture s’anime en Normandie”.

tatiana.calvados@ville-granville.fr +33 2 33 90 86 74 https://www.ville-granville.fr/grandir-se-former-a-granville/pole-jeunesse/espace-jeunes/

Granville

