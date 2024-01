L’Espace Infos Déchets ouvre ses portes au grand public pendant les vacances d’hiver ! espace infos déchets Paris, mardi 13 février 2024.

Le mardi 20 février 2024

de 09h30 à 17h00

Le jeudi 15 février 2024

de 14h00 à 17h00

Le mardi 13 février 2024

de 14h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

L’Espace Infos Déchets créé par le Syctom ouvre ses portes au grand

public pendant les vacances d’hiver.

Découvrez ce lieu unique dédié à la prévention des déchets. Un parcours

pédagogique, ludique et interactif vous attend pour explorer et mieux

comprendre le cycle de vie des déchets. Des conseils et astuces concrets pour

réduire les déchets et mieux les trier au quotidien, et ainsi mieux préserver

les ressources de la planète.

Pendant les vacances scolaires : participez à un atelier « fait-maison »

et apprenez à fabriquer vos propres produits d’entretien ou d’hygiène à base

d’ingrédients naturels.

Infos pratiques : le mardi 13 février après midi (atelier nettoyant

visage), jeudi 15 février après midi (atelier lessive liquide), mardi 20

février toute la journée (atelier baume à lèvre)

Espace Infos Déchets – 12 rue du Château des Rentiers – 75013 Paris

Visite et atelier gratuits. Inscription indispensable : https://www.syctom-paris.fr/prevention-et-sensibilisation/les-visites-et-parcours-pedagogiques/espaceinfosdechets/inscriptions-aux-visites.html

Contact : https://www.syctom-paris.fr/prevention-et-sensibilisation/les-visites-et-parcours-pedagogiques/espaceinfosdechets/les-visites-grand-public.html https://www.syctom-paris.fr/prevention-et-sensibilisation/les-visites-et-parcours-pedagogiques/espaceinfosdechets/les-visites-grand-public.html

@Nicolas Fagot Studio 9