L’espace infos déchets ouvre ses portes au grand public Espace Infos Déchets, 27 octobre 2022, Paris.

Le vendredi 04 novembre 2022

Le jeudi 03 novembre 2022

Le jeudi 27 octobre 2022

Le vendredi 28 octobre 2022

La visite est gratuite et dure environ 1h30. Les réservations sont ouvertes dès maintenant sur le site du Syctom. Chaque créneaux est limité à 20 personnes.

Inauguré en décembre dernier, l’Espace Infos Déchets ouvrira ses portes au grand public les 27 et 28 octobre et les 3 et 4 novembre 2022. Les enfants et leurs parents pourront y découvrir de manière ludique et interactive le cycle de vie des déchets et les solutions pour les réduire. Ils pourront également participer à un atelier pour apprendre à réaliser eux-mêmes certains produits du quotidien : produits d’entretien, cosmétiques, …

Créé par le Syctom et dédié à la sensibilisation et à la prévention des déchets, l’Espace Infos Déchets est un lieu unique en Ile-de-France. Il propose tout au long de l’année, aux écoles et aux centres de loisirs, des visites pédagogiques pour sensibiliser le jeune public aux enjeux liés aux déchets et leur montrer comment les gestes écoresponsables – la réduction des déchets ménagers et l’amélioration du tri – contribuent à préserver l’environnement et les ressources naturelles.

L’Espace Infos Déchets propose :

Une exposition permanente, divisée en 4 zones, qui délivre des conseils et astuces pour réduire ses déchets au quotidien : « à la maison », « pendant les temps libres », « en ville » et « à l’école et au travail ». Suivant l’âge des participants, une tablette ou un livret est fourni pour suivre le parcours de visite de manière ludique.

Un espace atelier,

La visite virtuelle d’un centre de tri d’emballages et papiers pour leur recyclage,

Une exposition temporaire dont le thème est actuellement

La visite est gratuite et dure environ 1h30. Les réservations sont ouvertes dès maintenant sur le site du Syctom : Inscriptions aux visites – Syctom (syctom-paris.fr)

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est l’établissement public chargé de traiter et valoriser les déchets produits par 6 millions d’habitants de 82 communes (Paris et proche banlieue), soit 10% de la population française. Chaque année, ce sont 2,3 millions de tonnes de déchets qui sont traitées. Dans un contexte de raréfaction des matières premières et de transition énergétique, tous ces déchets doivent être considérés comme des ressources. Un défi au quotidien pour le Syctom, toujours en quête d’innovations pour optimiser les performances de ses installations (hausse du rendement énergétique, amélioration des process de tri et de recyclage), et trouver des solutions au traitement des différents flux de déchets.

Espace Infos Déchets 12 rue du chateau des rentiers 75013 Paris

Contact : https://www.syctom-paris.fr/prevention-et-sensibilisation/espaceinfosdechets/inscriptions-aux-visites.html https://www.syctom-paris.fr/prevention-et-sensibilisation/espaceinfosdechets/les-visites-grand-public.html

Syctom / Bertrand Guigou Deux personnes découvrant l’espace infos déchets