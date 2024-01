Spectacle HORS-LES-MURS ★ Dedans mon corps L’espace Icare Issy-les-Moulineaux, 28 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle HORS-LES-MURS ★ Dedans mon corps Dimanche 28 janvier 2024, 16h00 L’espace Icare Entrée gratuite sur réservation en ligne conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

La Science se livre, initiée par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, vise de manière ludique et éducative à développer des actions scientifiques pour le grand public, susciter des vocations et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la recherche actuelle. Pour cette 28e édition, cette manifestation est placée sous le signe du sport et du corps.

Spectacle Dedans mon corps, par la compagnie Désuète, dimanche 28 janvier 2024 à 16h, entrée gratuite, en famille dés 5 ans.

durée : 45 minutes.

Á travers une conférence dansée et théâtralisée, une interprète va se lancer à bras le corps dans une explication du corps humain et de son anatomie. La conférence dansée est une intervention drôle et poétique autour du corps, de son usage et de sa tranformation. Cette création met en scène une conférencière danseuse, des animations vidéos et de la matière pour tisser une relation dynamique autour de la notion du corps humains

Avec le soutien de la Ville de Villebon-sur-Yvette, du Conseil Départemental de l’Essonne et de la Région Ile-de-France.

https://vimeo.com/541494317

La Halle des Épinettes adhère à l’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation) qui œuvre à la promotion du cinéma d’animation d’auteur sous tous ses formats. Soutenue par le CNC, elle anime un réseau de professionnels et accompagne les jeunes créateurs. Elle coordonne également chaque année la Fête du cinéma d’animation, qui a lieu partout en France et à l’international, ainsi que le Festival national du film d’animation de Rennes.

L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 93 44 50 http://www.espace-icare.net https://www.facebook.com/espaceicare/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes »}] [{« link »: « https://www.hauts-de-seine.fr/lascienceselivre »}, {« link »: « https://www.compagnie-desuete.com/vivant »}, {« data »: {« author »: « Du00e9suu00e8te », « cache_age »: 86400, « description »: « Spectacle Jeune Public – Confu00e9rence choru00e9graphique et numu00e9rique sur le corps humainnArt & Science », « type »: « video », « title »: « Dedans Mon Corps – Teaser.mp4 », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1121108035-0a64d8fb18a01e39c93dde2031d5ed18a5c3c4f8d1e077d8397801c0b1aa0007-d_640 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/541494317 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://vimeo.com/user8538187 », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/541494317 »}, {« link »: « https://www.afca.asso.fr/ »}, {« link »: « https://www.fete-cinema-animation.fr/ »}, {« link »: « https://festival-film-animation.fr/ »}] Du lundi au vendredi de 9h à 22h.

Le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Pendant les vacances scolaires, les activités sont suspendues mais l’accueil de l’espace Icare est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. En métro : ligne 12, dir. Mairie d’Issy, station Corentin Celton / En autobus : bus 126, 189 ou 394, arrêt Corentin Celton / En tramway et RER : station Issy Val-de-Seine / En voiture depuis Paris (environ 5 min) : bd périphérique, sortie Porte de Versailles, direction Issy-les-Moulineaux / En Vélib’ : station Corentin Celton

CLAVIM La Halle des Épinettes

Cie Désuète