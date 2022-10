[Colloque] La scène punk en France (1976-2016) | Le corps punk L’espace Icare, 15 octobre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Cette trente-quatrième journée d’étude en partenariat avec Le Réacteur s’inscrit dans le cadre du projet de recherche PIND, soutenu par le CESR, THALIM et la DRAC Île-de-France.

Si la question de la corporéité est éminemment sensible dans la culture punk, c’est parce qu’elle fait référence aussi bien aux pratiques musicales qu’aux styles de vie, en passant par les imaginaires du corps qui entourent ce mouvement.

Cette journée d’étude, qui se situe dans la continuité de celle portant sur les cultures visuelles et esthétiques du punk (septembre 2017) vise à interroger le « corps punk » dans ses différentes dimensions, tant du côté des musiciens que du public.

Elle s’intéressera en premier lieu aux liens existant entre le punk et les cultures sportives, sport et punk semblant initialement antinomiques – et pourtant…

Elle permettra ensuite de questionner l’engagement corporel du chercheur qui travaille sur un terrain punk.

Enfin, elle abordera les styles et modes de vie, les façons d’être au quotidien typiquement punk, en lien avec les manières de voir le monde.



