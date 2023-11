Journée Enchantée L’espace Graines de Vie Gy-les-nonains Catégorie d’Évènement: Gy-les-nonains Journée Enchantée L’espace Graines de Vie Gy-les-nonains, 2 décembre 2023, Gy-les-nonains. Journée Enchantée Samedi 2 décembre, 09h00 L’espace Graines de Vie Au programme :

Stands – Ateliers – Conférences – Tombola – Buffet – Vin et jus de pommes chaud – Crêpes – Mantras , chants méditatifs « AHAM PREMA » – petit concert « LA VOIX RAYONNANTE ». L’espace Graines de Vie Gy-les-nonains Gy-les-nonains Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00 FMACEN045V50BDL9 Graines de vie Détails Catégorie d’Évènement: Gy-les-nonains Autres Lieu L'espace Graines de Vie Adresse Gy-les-nonains Ville Gy-les-nonains Lieu Ville L'espace Graines de Vie Gy-les-nonains latitude longitude 47.92313;2.84994

L'espace Graines de Vie Gy-les-nonains https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gy-les-nonains/