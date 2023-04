Visite de L’Espace enjardiné L’Espace enjardiné Saint-Privé Catégories d’Évènement: Saint-Privé

Visite de L’Espace enjardiné L’Espace enjardiné, 3 juin 2023, Saint-Privé. Visite de L’Espace enjardiné 3 et 4 juin L’Espace enjardiné Entrée libre (enfants sous la responsabilité des accompagnants) Une invitation à la découverte de notre passion pour les Jardins et la restauration d’un lieu où les battements de nos coeurs s’unissent à la Terre pour entendre le murmure de l’Eau, de l’Air et du Feu hissant nos rêves aux portes de la Création.

Bienvenue à L’Espace enjardiné,

Sylve & Régis Maddalon L’Espace enjardiné Mondornon – 27 Grande Rue 71390 Saint-Privé Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 87 40 26 16 La nature et l’art se répondent : potager mandala, jardin recueilli, lavoir, parc et verger… le jardin de Mondornon, un lieu de repos, hors du temps qui incite à la rêverie… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:30:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 © Sylve

