Exposition de peinture L’espace du Large Quiberville, 2 juillet 2023, Quiberville.

Quiberville,Seine-Maritime

L’Espace du Large de Quiberville-sur-Mer accueille les peintures de Céline Fimbel et Patrick Adville..

Vendredi 2023-07-02 10:00:00 fin : 2023-07-09 17:30:00. .

L’espace du Large Rue de l’Eglise

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie



Espace du Large in Quiberville-sur-Mer welcomes paintings by Céline Fimbel and Patrick Adville.

El Espace du Large de Quiberville-sur-Mer acoge pinturas de Céline Fimbel y Patrick Adville.

Im Espace du Large in Quiberville-sur-Mer sind die Gemälde von Céline Fimbel und Patrick Adville zu sehen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche