Loto : Harmonie et Ecole de Musique L’espace du citoyen Parnans, 5 novembre 2023, Parnans.

Parnans,Drôme

Loto au profit de l’école de musique

De nombreux lots à gagner: tv ,électroménager, bon cadeau, alimentation…

Snack et buvette sur place.

2023-11-05 14:00:00 fin : 2023-11-05 . .

L’espace du citoyen Le village

Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Lotto in aid of the music school

Lots of prizes to be won: TVs, household appliances, gift vouchers, food?

Snacks and refreshments on site

Lotería a beneficio de la escuela de música

Muchos premios: televisores, electrodomésticos, cheques regalo, comida, etc

Aperitivos y refrescos in situ

Lotto zu Gunsten der Musikschule

Es gibt viele Preise zu gewinnen: Fernseher, Elektrogeräte, Geschenkgutscheine, Lebensmittel?

Snacks und Getränke vor Ort

