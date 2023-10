Salon du champignon L’espace des Vignerons Aix-en-Provence, 4 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’Association mycologique d’Aix-en-Provence (AMA) fête cette année ses 45 ans, et vous invite comme chaque année, pour l’exposition annuelle d’espèces fraîches afin d’en découvrir leur diversité..

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

L’espace des Vignerons Les Milles

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association mycologique d’Aix-en-Provence (AMA) is celebrating its 45th anniversary this year, and invites you, as it does every year, to the annual exhibition of fresh species to discover their diversity.

La Association mycologique d’Aix-en-Provence (AMA) celebra este año su 45 aniversario y le invita, como cada año, a su exposición anual de especies frescas para descubrir su diversidad.

Die Association mycologique d’Aix-en-Provence (AMA) feiert in diesem Jahr ihr 45-jähriges Bestehen und lädt Sie wie jedes Jahr zur jährlichen Ausstellung frischer Arten ein, um deren Vielfalt zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence