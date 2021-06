Lille Jardin des Drôles d'Waz'eaux Lille, Nord L’espace de l’archisan Jardin des Drôles d’Waz’eaux Lille Catégories d’évènement: Lille

L’espace de l’archisan vous présente son programme. Des ateliers tournés vers la nature et le bien-être dans ce cadre de verdure qu’est le jardin des drôles d’Waz’eaux. * Samedi 26 juin – « Saponnerie » de 15h à 17h * Mercredi 30 juin – « Parlons jardin en espagnol » de 18h à 20h * Samedi 3 juilet – « Le soin par l’image » de 15h à 17h * Samedi 10 juillet – « L’ortie dans ses états » de 17h à 19h * Mardi 13 juillet – « Accueil d’habitants du quartier des Bois-blancs par la mairie de quartier de Wazemmes » de 14h à 17h (reservation auprès de la mairie de quartier de Wazemmes) * Mercredi 14 juillet – « Féerie au jardin » de 15h à 17h L’archisan Jardin partagé des drôles d’Waz’eaux 11 rue de l’hôpital Saint Roch Lille Renseignements et reservations: [espace.archisan@gmail.com](mailto:espace.archisan@gmail.com) Tout le programme jusqu’au 14 juillet Jardin des Drôles d’Waz’eaux 11 Rue de l’Hôpital Saint-Roch Lille Wazemmes Nord

