ADOS VS PARENTS : MODE D’EMPLOI L’ESPACE DE FORGES Forges Les Eaux, dimanche 24 mars 2024.

Enfin une comédie pour toute la famille.Attention, danger ! L’adolescence arrive… Ils râlent, twittent, snaptchat et fonctionnent à deux à l’heure…Bref nos Ados nous rendent fous ! Toutes les scènes de la vie d’une famille recomposée croquée avec délire par ce trio explosif. Une énergie communicative et bienveillante sur les travers les plus drôles de Ados VS Parents : mode d’emploi. Cela vous permettra de prendre un peu de distance par rapport aux situations vécues.Un véritable petit guide de survie à l’usage des parents malmenés et des ados incompris.Familles, à vos réservations !

Tarif : 20.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-24 à 16:00

L’ESPACE DE FORGES RUE FRANCIS FER 76440 Forges Les Eaux 76