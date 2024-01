LES ETOILES DU CABARET L’ESPACE DE FORGES Forges Les Eaux, 17 février 2024, Forges Les Eaux.

Une 3ème saison pleines de surprises ! « Un spectacle envoûtant et charmant dans l’univers du Grand Music-Hall » Entre plumes, strass et paillettes, sans oublier le charme, le glamour et le sexy de Paris ainsi que son célèbre French Cancan, ce fabuleux et grand spectacle est aussi l’occasion de découvrir deux humoristes têtes d’affiches des cabarets parisiens « Elu meilleur spectacle de Music-Hall en 2022 »

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

L’ESPACE DE FORGES RUE FRANCIS FER 76440 Forges Les Eaux 76