MONSTERS OF TRIBUTE ROCK #7 – MONSTER OF TRIBUTE ROCK #7 L’ESPACE DE FORGES Forges Les Eaux Catégorie d’Évènement: Forges-les-Eaux MONSTERS OF TRIBUTE ROCK #7 – MONSTER OF TRIBUTE ROCK #7 L’ESPACE DE FORGES Forges Les Eaux, 9 février 2024, Forges Les Eaux. Le concept Monsters Of Tribute Rock repose sur l’idée de monter une programmation représentative des groupes ayant assuré les têtes d’affiches lors des légendaires festivals de Donington Park (UK) dans les années 80. Avec plus de 100000 personnes, l’évènement Monsters Of Rock a marqué l’histoire du Hard Rock, en inaugurant les rassemblements de grande ampleur, qui ont franchi les frontières du Royaume Uni à partir de 1983. Cela a permis à un large public d’assister aux premiers méga shows de groupes comme Kiss, Iron Maiden, Scorpions, Deep Purple, ZZ Top, Guns N’ Roses, Status Quo, Bon Jovi ou encore AC/DC. C’est dans cet esprit, que vous retrouverez sur scène 3 groupes incontournables, parmi les meilleurs tributes européens, pour interpréter le meilleur d’AC/DC, SCORPIONS et GUN N’ ROSES. Fort de l’expérience acquise lors des 6 premières éditions, le concept Monsters Of Tribute Rock est à présent bien ancré dans un paysage musical qui rayonne sur le territoire national !

Tarif : 31.00 – 31.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00 Réservez votre billet ici L’ESPACE DE FORGES RUE FRANCIS FER 76440 Forges Les Eaux 76 Détails Catégorie d’Évènement: Forges-les-Eaux Autres Code postal 76440 Lieu L'ESPACE DE FORGES Adresse RUE FRANCIS FER Ville Forges Les Eaux Departement 76 Lieu Ville L'ESPACE DE FORGES Forges Les Eaux Latitude 49.615246 Longitude 1.54518 latitude longitude 49.615246;1.54518

