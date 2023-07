1983 L’Espace 93 Clichy-sous-Bois, 2 février 2024, Clichy-sous-Bois.

Avec 1983, la Compagnie Nova plonge dans un triple virage de l’année 1983 : économique, politique et social. Elle pose la question de l’engagement et des luttes – contre le racisme, ouvrières et médiatiques – des années 80 à nos jours. Virage libéral, montée du Front National et luttes des jeunes issus de l’immigration et des banlieues pour revendiquer plus d’égalité dans la société servent de décor à cette fiction documentée. De 1979 à 1985, les personnages nous emmènent d’une petite radio pirate aux plateaux télévisuels, des salons des HLM et des cités de transits aux usines de la région parisienne. A la jonction de l’intime et du collectif, notre théâtre s’ancre dans un travail d’enquêtes et de recherche, porté par un travail de troupe généreux et exigeant.

