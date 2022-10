INCROYABLE L’Espace 93, 8 novembre 2022, Clichy-sous-Bois.

Tarif D : plein 9 €, réduit 6 €, adhérent 4 €, carte Pluriel 4 €

La Charmante compagnie — Marie-Christine Mazzola handicap moteur mi

Incroyable de Sabryna Pierre

AVANT-PROPOS

Toutes les rumeurs révèlent quelque chose de la société et de l’époque dans lesquelles elles surgissent, en offrant une caisse de résonnance aux peurs les plus irrationnelles. Dans un monde particulièrement anxiogène (où on n’a plus confiance dans le futur, où on redoute les catastrophes écologiques, où on craint la précarité, où on craint les attentats…) les causes d’angoisses sont multiples, et on cherche un coupable. Les regards se tournent spontanément vers une minorité qui est traditionnellement mal vue. Et on invente le crime qui n’a pas eu lieu. Si le théâtre a un rôle à jouer dans la société, ce sera dans cette mise en scène celui de démonter, avec humour et sans didactisme, le mécanisme des rumeurs dans la création des fictions collectives. L’ultime retournement de la pièce nous tend un dernier miroir, et nous révèle ou nous rappelle que la rumeur n’existe que parce que nous y croyons, et parce qu’elle se nourrit des fantasmes que nous lui livrons en pâture.

Marie-Christine Mazzola

L’HISTOIRE

Une jeune fille aspire à sortir de l’anonymat en se présentant à l’élection de miss Jeanne d’Arc. Désireuse de revêtir un nouveau vêtement comme on revêt une armure afin de braver le comité de sélection, elle entre dans une boutique de mode. Dans la cabine d’essayage, le sol se dérobe sous ses pieds… Dans le souterrain où elle atterrit, elle croisera deux jeunes filles, victimes comme elle des histoires terribles qui dorment au fond des mémoires.(1)

Dans Incroyable, l’autrice Sabryna Pierre s’insinue dans les méandres de rumeurs célèbres et se rit de nos peurs pour nous amener à observer que parfois le réel n’est rien d’autre qu’une fiction à laquelle nous croyons.

(1) novembre 2018 |

Le Matricule des Anges n°198 | par Patrick Gay Bellile

DISTRIBUTION

mise en scène Marie-Christine Mazzola collaboration artistique Brice Cousin création sonore et musicale Gaël Ascal lumière Laurent Patissier costume Noé Quilichini régie son Samuel Gremaud conseiller technique régie plateau Éric Andriant traduction Jana Klein (allemand)

Pierre Arbieu (suédois) Maria Laura Baccarini (italien) Nathalie Rudbeck (lecture du suédois).

Avec Sarah Jane Sauvegrain, Brice Cousin, Maria Laura Baccarini et Gaël Ascal.

PRODUCTION

La Charmante compagnie

COPRODUCTION

la Scène nationale la Ferme du Buisson de Marne la Vallée et le Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin de Montreuil

AVEC LE SOUTIEN

Onda, Artcena, la DRAC Île-de-France, les départements de Seine-Saint-Denis et Seine et Marne, les villes de Bussy-Saint-Georges (77), de Clichy-sous-Bois (93) et de Montreuil (93). Le spectacle est labellisé « Rue du Conservatoire ».



