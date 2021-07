Lesnoyal Hippodrome de Questembert Lesnoyal, Morbihan La Terre des Dinosaures à Questembert Hippodrome de Questembert Lesnoyal Catégories d’évènement: Lesnoyal

Morbihan

La Terre des Dinosaures à Questembert Hippodrome de Questembert, 26 août 2021 14:30, Lesnoyal. 26 – 30 août Entrée payante La Terre des Dinosaure est une exposition itinérante de dinosaures qui parcourt toute la France. Enfin Parmi Vous ! La Terre des Dinosaures est une exposition itinérante sur Le Monde des Dinosaures et l’histoire de la Paléontologie. Venez passer une journée inoubliable à travers un parcours d’une dizaine de reproductions de Dinosaures, un atelier de Fouilles Archéologiques, un film documentaire sans oublier le Dino-Quizz fournit à l’entrée qui vous permettra, grâce aux panneaux explicatifs disposés devant chaque reproductions de dinosaures, de décrocher votre diplôme de Paléontologue ! QUESTEMBERT – Hippodrome Jeudi 26 Août de 14h30 à 18h Vendredi 27 Août de 14h30 à 18h Samedi 28 Août de 14h30 à 18h Dimanche 29 Août de 14h30 à 18h Lundi 30 Août de 14h30 à 18h TARIFS : Enfant de moins de 3 ans : Gratuit

Enfant ( de 3 à 13 ans ) : 6€

Adulte ( 13 ans et plus ) : 8€ CONTACT : Facebook : Exposition La Terre des Dinosaures Tél : 06 77 71 67 04 Mail : laterredesdinosaures@gmail.com Hippodrome de Questembert Le Resto, 56230 Questembert 56230 Lesnoyal Morbihan jeudi 26 août – 14h30 à 18h00

vendredi 27 août – 14h30 à 18h00

samedi 28 août – 14h30 à 18h00

dimanche 29 août – 14h30 à 18h00

lundi 30 août – 14h30 à 18h00

Détails Heure : 14:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Lesnoyal, Morbihan Autres Lieu Hippodrome de Questembert Adresse Le Resto, 56230 Questembert Ville Lesnoyal lieuville Hippodrome de Questembert Lesnoyal