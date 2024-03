Lesneven S’emmêle Papic, Théâtre de papier Lesneven, samedi 20 avril 2024.

Lesneven S’emmêle Papic, Théâtre de papier Lesneven Finistère

Temps fort du festival Lesneven S’emmêle

À partir de 3 ans

Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Ceux-ci représentent autant d’histoires et de souvenirs qui, par le récit du grand-père, reprennent vie. L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui vieillit l’invite dans son passé et retrace l’origine de leur famille. La dernière création de la compagnie Drolatic Industry nous propose une histoire qui parle avec tendresse du temps qui passe et du lien entre les générations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 10:30:00

L’Atelier

Lesneven 29260 Finistère Bretagne culture@lesneven.bzh

L’événement Lesneven S’emmêle Papic, Théâtre de papier Lesneven a été mis à jour le 2024-02-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne