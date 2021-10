Lesneven Lesneven Finistère, Lesneven Lesneven en scène : théâtre amateur Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Lesneven en scène : théâtre amateur Lesneven, 27 novembre 2021, Lesneven. Lesneven en scène : théâtre amateur 2021-11-27 20:30:00 – 2021-11-27 22:00:00

Lesneven Finistère Lesneven « L’assemblée des femmes D’Aristophane par la Grande Carriole de Landerneau. Mise en scène Pascal Péron. Des femmes qui se sentent exclues de toutes les décisions politiques se sont réunies pour tenter de ravir aux hommes les responsabilités du pouvoir. Elles vont se rendre à l’assemblée afin de faire voter ce changement, après avoir pris le temps de répéter leurs discours et de s’être cachées derrière des barbes, tout en utilisant les manteaux et chaussures qu’elles ont dérobés à leurs maris. Dans cette fable, Aristophane s’attaque par le rire aux difficultés du vivre ensemble.

Billets en vente à Tourisme Côte des Légendes / accueil de Lesneven. president@cfacl.fr +33 2 29 61 13 60

Billets en vente à Tourisme Côte des Légendes / accueil de Lesneven. dernière mise à jour : 2021-09-27 par

