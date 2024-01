Benjamin Tranié – Félicitations et tout et tout… L’Arvorik, rue du Rétalaire Lesneven, vendredi 5 avril 2024.

2024-04-05 20:30:00

2024-04-05 22:00:00

« Philippe Retcon et Tiffany Ledut ont l’honneur et la joie de vous convier à leur mariage. Rendez-vous à la mairie à 15h, suivi d’un vin d’honneur et d’un dîner au domaine du Château de Vieux-Sac. Les téléphones, les chiens et vos enfants pénibles ne sont pas admis à la cérémonie. Au prix du mariage, merci d’être généreux dans l’urne. »

Benjamin Tranié, a été chroniqueur sur Radio Nova dans l’émission « Les 30 Glorieuses » où sa notoriété explose avec plusieurs personnages qui deviennent rapidement cultes : le Beauf, Tranié Raconte ou encore Claude Bourbier. On le retrouve depuis septembre dernier sur France Inter dans l’émission « Zoom zoom zen » dans laquelle il propose une chronique humour hebdomadaire « Moi ce que j’en dis ».

