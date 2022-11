Lesneven : 120 de photographies de 1893 à 2013 Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

2022-12-01 09:30:00 – 2023-05-31 17:00:00

Finistère Lesneven Le musée du Léon présente une sélection de sa collection de photographies et de cartes postales présentant l’évolution de la ville de Lesneven entre 1893 et 2013. La première date correspond à la destruction des halles de la place Le Flo, la seconde à la restauration du clocher de l’église. Les thèmes retenus concernent l’économie,les marchés,la vie culturelle, sportive, religieuse et les monuments. thomasdubois.rt@gmail.com +33 6 15 22 49 46 place des 3 piliers musée du Léon, salle pédagogique Lesneven

dernière mise à jour : 2022-11-18 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne

