Lesneu + Ray Jane + SOS Citizen L’international, 18 mai 2022, Paris.

Le mercredi 18 mai 2022

de 19h00 à 23h00

. payant 7€

En groupe ou en solitaire, en version karaoké ou avec de vrais instruments, derrière une guitare ou une batterie, en Français ou en Anglais, rien n’effraie ce sympathique breton lorsqu’il s’agit de se donner en représentation.

LESNEU

Déjà trois splendides albums – dont le dernier en date, “Ce Qui Ne Vient Jamais Vraiment”, est paru en mars – dans lesquels Victor Gobé, alias Lesneu – diminitutif de Lesneven, 29260 -, nous chante ses amours souvent déçus, simplement accompagné de guitares à la clarté lunaire et d’un orgue Yamaha PS-20 qui ne le quitte jamais vraiment.

RAY JANE

Début 2020 paraissait le premier EP de Ray Jane. C’est via cet alias que Mathis se distancie des groupes et projets dans lesquels il joue ou a joué (Police Control, Téléphérique, Skategang, Music on Hold). Avec ces « Mondes perdus », Ray Jane élargissait le spectre de ses influences, citant aussi volontiers Laurent Boutonnat que Martin Rev. Sur scène, il demeure pourtant une entité technoïde exploitant les capacités musicales d’une Playstation 1 pour un résultat entre catharsis et spleen évoquant Jean-Luc Le Ténia.

SOS CITIZEN

Rencontrés en école d’architecture, Louise et Alan forment SOS Citizen quelques mois avant le confinement. Coincés à la maison (et tant mieux), ils ont consacré une grande partie de leur temps à l’écriture de 7 morceaux. Les deux premiers, enregistrés dans leur chambre sur garageband sortent fin 2020. Bruno Souchu (La Billy) rejoint le groupe en tant que batteur avant l’enregistrement de leur premier projet en mai 2021. Cet EP a été enregistré au Studio Claudio aux côtés d’Alexis (Biche) et Margaux (En Attendant Ana), avant sa sortie sur Le Cèpe Records en mars 2022. La recette est simple : une voix claire, des guitares aux airs British et un rythme envoûtant aux allures psychédéliques.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

