Lesneu + Grand Veymont – Saison Soufflerie Barakason (La), 11 mars 2022, Rezé.

2022-03-11

Horaire : 20:00

Gratuit : non 14 € / 8 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Pop. Lesneu : Bonheur ou tristesse ? Lesneu vous propose de ne pas choisir, avec ses irrésistibles merveilles pop mélancoliques, gorgées de mélodies, claviers et guitares.En 2016, Victor Gobbé s’échappe un temps de Slow Sliders, groupe nantais qui s’est fait une place au soleil avec sa pop à guitares sous influence britannique. Il ne va pas très loin, dans la campagne finistérienne et plus précisément à Lesneven, retrouver sa chambre d’enfance dans la maison familiale. Là, il esquisse une poignée de chansons, d’abord destinées à être jouées sur scène un peu plus tard cette année-là, en première partie d’un concert de Dominique A au Cabaret Vauban de Brest. Une fois enregistrés, ces titres nourrissent un premier EP puis un album solo en 2017, publiés sous le nom de Lesneu, en guise de clin d’œil géographique. On y découvre une pop mélancolique et ample, légèrement brumeuse, portée par un orgue, une boîte à rythmes et une voix de crooner romantique. La suite est plus enlevée et « Bonheur ou Tristesse » (2020) n’a d’hésitant que le nom : c’est une solide collection de tubes qui fait la part belle aux mélodies, claviers et guitares, sous la double influence américaine des Walkmen pour l’énergie et de Beach House pour la douceur ouatée. + en 1ère partie : Grand Veymont

Barakason (La) adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org/ info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/