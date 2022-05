Les,jeudis du châteaux : Le Cupif Band en première partie + La Cuisinière par la compagnie Tout en vrac, 28 juillet 2022, .

Les,jeudis du châteaux : Le Cupif Band en première partie + La Cuisinière par la compagnie Tout en vrac

2022-07-28 – 2022-07-28

Dans le cadre des jeudis du château Venez découvrir Le Cupif Band en première partie + La Cuisinière par la compagnie Tout en vrac

Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 50, s’affaire autour des fourneaux. Elle

n’a qu’une chose en tête, devenir une parfaite épouse en concoctant la recette ultime : la tarte chococaramel meringuée sur son lit de compote de pommes.

En un tour de main, la farine se tamise, les œufs se battent, le caramel flambe et la recette tourne au

vinaigre. Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un four à chaleur

tournante, elle devra se battre férocement pour ne pas finir en rôti.

