Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes L’ESIR a un incroyable talent Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

L’ESIR a un incroyable talent Le Diapason – Université de Rennes 1, 27 octobre 2021, Rennes. L’ESIR a un incroyable talent

Le Diapason – Université de Rennes 1, le mercredi 27 octobre à 20:30

— Voici la nouvelle édition de l’ESIR a un Incroyable Talent ! Les esiriens montent sur scène pour exprimer leurs fabuleux talent. Musiciens, cracheuse de feu, humoriste , trapéziste, comédien, danseur ou autre ! Cette année il y aura des récompenses surprises à la clé de la compétition (Bref, un vrai concours de talents). ► Mercredi 27 octobre 20h30 • Gratuit • Scène ouverte

Grartuit – Pass sanitaire

Les étudiants de l’ESIR montent sur scène Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T20:30:00 2021-10-27T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Université de Rennes 1 Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes