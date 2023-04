Bivouac d’indigènes – sortie CPIE, 28 août 2023, Lescun.

SORTIE SUR 2 JOURS :

Voir la montagne sous différents aspects, comprendre l’intérêt d’une centrale hydroélectrique, son histoire, sa production… Puis à la manière d’un indigène pyrénéen, découvrir les bases pour un bivouac sauvage, se reconnecter avec le monde sauvage…

Accessible à partir de 12 ans.

Avec F. OLLER.

2023-08-28 à ; fin : 2023-08-29 . EUR.

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2-DAY OUTING :

See the mountain under different aspects, understand the interest of a hydroelectric plant, its history, its production… Then in the manner of a Pyrenean native, discover the basics for a wild bivouac, reconnect with the wild world…

Accessible from 12 years old.

With F. OLLER

SALIDA DE 2 DÍAS:

Ver la montaña bajo diferentes aspectos, comprender el interés de una central hidroeléctrica, su historia, su producción… Después, a la manera de un nativo pirenaico, descubra lo básico para un vivac salvaje, vuelva a conectar con el mundo salvaje…

Accesible a partir de 12 años.

Con F. OLLER

ZWEITÄGIGER AUSFLUG :

Den Berg unter verschiedenen Aspekten sehen, den Nutzen eines Wasserkraftwerks, seine Geschichte, seine Produktion verstehen… Dann nach Art eines Pyrenäeneinheimischen die Grundlagen für ein wildes Biwak entdecken, sich wieder mit der wilden Welt verbinden…

Zugänglich ab 12 Jahren.

Mit F. OLLER

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn