Bal traditionnel Lescun, 15 juillet 2023, Lescun.

Lescun,Pyrénées-Atlantiques

Le bar des bergers propose un bal traditionnel gascon dab Trauca Sègas.

Restauration possible sur place sur réservation..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 23:00:00. EUR.

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The shepherds’ bar offers a traditional Gascon dance, dab Trauca Sègas.

Catering available on site on reservation.

El bar de los pastores ofrece un baile tradicional gascón, dab Trauca Sègas.

Catering disponible in situ previa reserva.

In der Bar des bergers findet ein traditioneller gascognischer Ball dab Trauca Sègas statt.

Essen und Trinken ist vor Ort auf Reservierung möglich.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn