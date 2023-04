Les Lescunales : concert contrebasse, violon et violoncelle Eglise Sainte-Eulalie Lescun Catégories d’évènement: Lescun

Pyrénées-Atlantiques

Les Lescunales : concert contrebasse, violon et violoncelle Eglise Sainte-Eulalie, 28 mai 2023, Lescun. L’association les Lescunales vous propose un concert classique.

Contrebasse, Valérie Petite

Violoncelle, Claire Berlioz

Violon, Laurence Escandre.

2023-05-28

Eglise Sainte-Eulalie

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Lescunales association offers you a classical concert.

Double bass, Valérie Petite

Cello, Claire Berlioz

Violin, Laurence Escandre La asociación Lescunales propone un concierto clásico.

Contrabajo, Valérie Petite

Violonchelo, Claire Berlioz

Violín, Laurence Escandre Der Verein Les Lescunales bietet Ihnen ein klassisches Konzert.

Kontrabass, Valérie Petite

Violoncello, Claire Berlioz

Violine, Laurence Escandre Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

