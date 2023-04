Les Lescunales : conférence « quand les Pyrénées frémissent du côté de Lescun » Mairie, 11 mai 2023, Lescun.

L’association les Lescunales vous propose une conférence-débat « Quand les Pyrénées frémissent du côté de Lescun » animée par Guy Sénéchal, sismologue et enseignant chercheur à l’Université de Pau.

Les Pyrénées (et plus particulièrement les secteurs du Béarn et de la Bigorre) constituent l’une des zones les plus sismogène de France métropolitaine.

Que savons nous de cette sismicité ? Que nous dit le passé et que nous réserve l’avenir du côté de Lescun ? Risque sismique, aléa, vulnérabilité, prévision, prévention.

L’occasion aussi de jeter un coup d’œil aux enregistrements du capteur sismique situé au cœur même de Lescun et de découvrir qu’au delà de la sismicité locale, le sous-sol de la commune vibre régulièrement au rythme des forts séismes lointains, comme ce fut le cas en février dernier en Turquie..

The association Lescunales proposes a conference-debate « When the Pyrenees quiver on the side of Lescun » animated by Guy Sénéchal, seismologist and teacher researcher at the University of Pau.

The Pyrenees (and more particularly the sectors of Béarn and Bigorre) constitute one of the most seismogenic areas of metropolitan France.

What do we know about this seismicity? What does the past tell us and what does the future hold for Lescun? Seismic risk, hazard, vulnerability, forecast, prevention.

It is also an opportunity to take a look at the recordings of the seismic sensor located in the heart of Lescun and to discover that beyond the local seismicity, the subsoil of the town regularly vibrates to the rhythm of strong distant earthquakes, as was the case last February in Turkey.

La asociación Lescunales organiza una conferencia-debate titulada « Cuando los Pirineos tiemblan en Lescun », a cargo de Guy Sénéchal, sismólogo y profesor-investigador de la Universidad de Pau.

Los Pirineos (y más concretamente los sectores de Béarn y Bigorre) constituyen una de las zonas más sismogénicas de la Francia metropolitana.

¿Qué sabemos de esta sismicidad? ¿Qué nos dice el pasado y qué depara el futuro a Lescun? Riesgo sísmico, peligrosidad, vulnerabilidad, previsión, prevención.

También es la ocasión de echar un vistazo a las grabaciones del sensor sísmico situado en el corazón de Lescun y descubrir que, además de la sismicidad local, el subsuelo de la ciudad vibra regularmente al ritmo de fuertes seísmos lejanos, como ocurrió el pasado mes de febrero en Turquía.

Der Verein Les Lescunales lädt Sie zu einer Konferenz und Debatte « Quand les Pyrénées frémissent du côté de Lescun » ein, die von Guy Sénéchal, einem Seismologen und Lehrbeauftragten an der Universität Pau, geleitet wird.

Die Pyrenäen (und insbesondere die Gebiete Béarn und Bigorre) sind eine der seismisch stärksten Zonen des französischen Mutterlandes.

Was wissen wir über diese Seismizität? Was sagt uns die Vergangenheit und was hält die Zukunft auf der Seite von Lescun für uns bereit? Erdbebenrisiko, Gefährdung, Anfälligkeit, Vorhersage, Prävention.

Die Gelegenheit, einen Blick auf die Aufzeichnungen des seismischen Sensors im Herzen von Lescun zu werfen und zu entdecken, dass der Untergrund der Gemeinde über die lokale Seismizität hinaus regelmäßig im Rhythmus starker Erdbeben in fernen Ländern vibriert, wie es im Februar in der Türkei der Fall war.

