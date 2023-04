Les cueillettes printanières avec le voyage du Lys, 7 mai 2023, Lescun.

Le temps d’une matinée venez observer le printemps s’amorcer dans le cirque de Lescun avec Jeanne Patout, herbaliste de la vallée d’Aspe.

Un atelier pour découvrir, parler et cueillir les plantes médicinales.

Pensez à prendre une bouteille d’eau, des chaussures de marche, un petit carnet et un stylo.

Tout public, sur inscription.

Libre participation..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 12:00:00. EUR.

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and watch spring begin in the cirque of Lescun with Jeanne Patout, herbalist from the Aspe valley.

A workshop to discover, talk and pick medicinal plants.

Remember to bring a bottle of water, walking shoes, a small notebook and a pen.

All public, on registration.

Free participation.

Venga a ver cómo comienza la primavera en el circo de Lescun con Jeanne Patout, herbóloga del valle del Aspe.

Un taller para descubrir, hablar y recolectar plantas medicinales.

No olvide traer una botella de agua, calzado para caminar, un pequeño cuaderno y un bolígrafo.

Todo el público, previa inscripción.

Participación gratuita.

Beobachten Sie an einem Vormittag den beginnenden Frühling im Cirque de Lescun mit Jeanne Patout, einer Kräuterkundlerin aus dem Aspe-Tal.

Ein Workshop zum Entdecken, Sprechen und Sammeln von Heilpflanzen.

Denken Sie daran, eine Flasche Wasser, Wanderschuhe, ein kleines Notizbuch und einen Stift mitzubringen.

Für alle Altersgruppen, nach Anmeldung.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-03-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn