Visite de la ferme « Les Caprices de Lescun » Ferme Les Caprices de Lescun, 26 avril 2023, Lescun.

Venez découvrir et visiter la ferme « Les Caprices de Lescun », Camille vous fera visiter sa ferme avec la découverte des races locales, de l’agriculture et du métier d’éleveur/fromager, jeux pédagogiques sur les sujets pastoraux, films…avec possibilité de donner le biberon aux chevrettes et agnelles, dégustation de fromage.

Réservation obligatoire auprès de Camille..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 12:00:00. EUR.

Ferme Les Caprices de Lescun Route de l’Abérouat

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and visit the farm « Les Caprices de Lescun », Camille will make you visit his farm with the discovery of local breeds, agriculture and the job of breeder/cheesemaker, educational games on pastoral subjects, films? with the possibility of giving the bottle to the goats and ewe lambs, tasting of cheese.

Reservation required with Camille.

Venga a visitar la granja « Les Caprices de Lescun », Camille le mostrará su granja con el descubrimiento de las razas locales, la agricultura y el oficio de ganadero/quesero, juegos educativos sobre temas pastorales, películas… con la posibilidad de dar el biberón a las cabritas y corderas, degustación de quesos.

Reserva obligatoria con Camille.

Entdecken und besuchen Sie den Bauernhof « Les Caprices de Lescun ». Camille führt Sie durch ihren Hof und zeigt Ihnen die lokalen Rassen, die Landwirtschaft und den Beruf des Viehzüchters/Käsers, pädagogische Spiele zu pastoralen Themen, Filme?mit der Möglichkeit, den Zicklein und Lämmern das Fläschchen zu geben, Käseverkostung.

Reservierung bei Camille erforderlich.

