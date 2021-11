Arreau Arreau 65240, Arreau L’escroc divin Arreau Arreau Catégories d’évènement: 65240

Arreau

L’escroc divin Arreau, 8 mars 2022, Arreau. L’escroc divin halle: salle conférence ARREAU Arreau

2022-03-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-08 22:00:00 22:00:00 halle: salle conférence ARREAU

Arreau 65240 Arreau 12 12 EUR Renart, Scapin, Figaro, ces personnages aussi rusés que fourbes de la littérature classique ont bercé nos imaginaires. Mais nous connaissons beaucoup moins wakdjunkaga, de la tribu nord américaine les winnebago. Rencontre avec un escroc pas comme les autres. +33 5 62 90 08 55 halle: salle conférence ARREAU Arreau

dernière mise à jour : 2021-10-28 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

Détails Catégories d’évènement: 65240, Arreau Autres Lieu Arreau Adresse halle: salle conférence ARREAU Ville Arreau lieuville halle: salle conférence ARREAU Arreau