Lescop + 1ère partie EMB Sannois Sannois, jeudi 16 mai 2024.

Le jeudi 16 mai 2024

de 20h30 à 23h55

.Tout public. payant

Tarif prévente : 22€

Tarif réduit : 20€

Tarif Cart’EMB Jeune : 18€

Majoration de 2€ le soir du concert

Le retour de Lescop avec ce troisième album ressemble à la réinvention imparable d’une new wave à la française.

Le retour de Lescop avec ce troisième album ressemble à la réinvention imparable d’une new wave à la française. Cet enfant naturel du rock et du punk a retrouvé le sens d’une rébellion intime après avoir traversé quelques orages intérieurs d’une rare intensité. Comme si de fait il reconnectait aujourd’hui avec l’essence même de la candeur (sombre et joyeuse à la fois) de son premier tube « La forêt » …Où il autorisait ainsi toute une génération avide de sens et de sons nouveaux à danser sur les charbons ardents d’une hybridation qui fait l’identité de la pop française d’aujourd’hui. En tandem avec le réalisateur Thibault Frisoni, Lescop a construit son édifice pop de 13 chansons lumineuses autour du thème de la mutation, de l’amour et de la renaissance. Où l’on croise pèle mêle, les voix incandescentes et sans concession de Izia, Halo Maud ou Laura Cahen. Où soudain la puissance d’Ash Workman au mixage offre une lumière naturelle au disque où Brighton devient une destination baléarique… Tandis que l’empreinte poétique de Pasolini voisine avec celles de Bob Dylan, Etienne Daho, ou Daniel Darc, trilogie majestueuse d’inspiration qui atteste d’un retour à l’essence même de la pop. Lescop a intitulé son troisième album « rêve parti ». En 13 chansons au magnétisme obsédant, il réussit à nous convaincre qu’il est encore possible de réinventer le rêve dans toute sa force utopique.

EMB Sannois 2 rue du président G.Pompidou 95110 Sannois

Contact : https://emb-sannois.org/evenement/lescop-1ere-partie/ +33139800139 communication@emb-sannois.org https://www.facebook.com/emb.sannois https://www.facebook.com/emb.sannois

EMB