L’esclavage se raconte… Rouen, dimanche 9 juin 2024.

L’esclavage se raconte… Rouen Seine-Maritime

Les traces ne sont pas toujours perceptibles et notre regard apprend à s’aiguiser au fur et à mesure des pérégrinations.

Le commerce triangulaire à Rouen et par extension les relations commerciales avec les colonies vont venir s’entrechoquer à travers des récits multiples.

– Esclavage Le rôle de Rouen dans la traite atlantique

Suivez notre guide conférencière à la recherche de ce passé oublié de Rouen. Basée sur des recherches récentes et en cours, la visite vous emmènera sur les traces visibles, dans nos rues, des enjeux du commerce triangulaire.

Dimanche 9 juin, 15h00

Rdv au pied du marégraphe, quai Gaston Boulet, Rouen

Gratuit

https://my.weezevent.com/le-role-de-rouen-dans-la-traite-negriere

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 15:00:00

fin : 2024-06-09 16:30:00

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

L’événement L’esclavage se raconte… Rouen a été mis à jour le 2024-02-21 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES