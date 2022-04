L’esclavage et le commerce atlantique au 18°siècle Espace Culturel Louis Delgrés Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’esclavage et le commerce atlantique au 18°siècle Espace Culturel Louis Delgrés, 17 mai 2022, Nantes. 2022-05-17 Exposition du 29 avril au 3 juin 2022 :mardi au vendredi de 10h à 18h + ouvertures exceptionnelles : samedis 7 et 21 mai 2022

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui Exposition du 29 avril au 3 juin 2022 :mardi au vendredi de 10h à 18h + ouvertures exceptionnelles : samedis 7 et 21 mai 2022 À partir de documents des Archives départementales de Loire-Atlantique, cette exposition présente des traces et des témoignages émanant de la dramatique histoire de l’esclavage et du commerce atlantique. Les paroles des acteurs nantais de la traite et du commerce colonial portent à notre connaissance des faits édifiants quant à la place centrale qu’ils ont pu tenir dans cette histoire mondialisée. Exposition proposée par l’association Mémoire de l’Outre-Mer en partenariat avec le Collectif du 10 maiDans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Espace Culturel Louis Delgrés Adresse 89 Quai de la Fosse Ville Nantes lieuville Espace Culturel Louis Delgrés Nantes Departement Loire-Atlantique

Espace Culturel Louis Delgrés Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

L’esclavage et le commerce atlantique au 18°siècle Espace Culturel Louis Delgrés 2022-05-17 was last modified: by L’esclavage et le commerce atlantique au 18°siècle Espace Culturel Louis Delgrés Espace Culturel Louis Delgrés 17 mai 2022 Espace Culturel Louis Delgrés Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique