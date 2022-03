L’esclavage des Roms dans les principautés roumaines : cinq siècles d’esclavage oublié Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 27 mars 2022, Nantes.

Exposition les 26 et 27 mars 2022 de 10h à 18h dans la Tour du Fer à Cheval

Horaire : 10:00 18:00

Entrée libre Exposition les 26 et 27 mars 2022 de 10h à 18h dans la Tour du Fer à Cheval

Exposition proposée par le collectif RomEurope dans le cadre du temps fort L’humain d’abord et dans le cadre des Semaines d’éducation contre le racisme et les discriminations (SECD) et des 10 ans du Mémorial de l’abolition de l’esclavage. L’exposition présente l’esclavage des Roms dans les provinces de Moldavie et Wallachie de 1370 à 1856, avant la constitution de la Roumanie, en s’appuyant sur différents documents historiques : récits, cartes, peintures, photos. Elle évoque la réalité de cette réduction en esclavage et les pouvoirs qui ont profité de son institution, mais également la résistance tsigane, les raisons et les modalités de l’abolition, les questions de mémoire et de réparation. Au-delà d’un récit sur des événements passés, dramatiques, il s’agit d’en montrer, aujourd’hui, les conséquences sur la minorité rom.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

