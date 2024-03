Lesc’Arts 2 Rues vallon du Lescourre Lescar, samedi 13 avril 2024.

Lesc’Arts 2 Rues vallon du Lescourre Lescar Pyrénées-Atlantiques

samedi:

11h30 à 13h, 14h à 15h30, 17h45 à 19h15: Le petit clapotis du grand large. manège

14h à 17h30: Herbier sur tissu « tataki-zome »; atelier

11h15 et 16h45 et 18h30: Cascade, Cie Projet Coin

11h45 à 13h et 16h15 à 17h: Beer’arn Brass; concert de cuivres

13h à 14h: sous la halle, Scène ouverte. école du cirque

13h45 à 14h30 et 15h45 et 19h15: la Compagnie Les Incompressibles; magie

14h30: scène cascade, compagnie les Flèches 3000

17h: Cie Carnage productions; théâtre de rue

20h30: Concert Chepito, One Man Band-le voyage musical d’un homme orchestre

dimanche: Master class avec l’école du cirque 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

vallon du Lescourre Rue du Pont Louis

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lescar2rues@gmail.com

