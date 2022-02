« L’escargot» de Guy Foissy Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

« L’escargot» de Guy Foissy Grange de la Ferme Dupire, 22 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq. « L’escargot» de Guy Foissy

Grange de la Ferme Dupire, le mardi 22 mars à 20:30

Mise en scène : Serge Ternisien . Avec François-Xavier Joseph et Hervé Leroy Une idée fixe, une obsession : sauver le monde grâce à ce mollusque gastéropode pulmoné. L’escargot ? Il avance, doucement, il avance. Rien ne l’arrête. Il est même un partisan convaincu de l’habitat portatif. Deux chaises, deux comédiens… Une envie : retrouver le plaisir d’aller au théâtre, à dos d’escargot. Une heure quinze de glissements ordinaires vers un délire quotidien et un étonnant corps à corps avec une écriture qui bruisse de rires et de chausse-trapes.

8/5 € Abonnements Festival à tarifs dégressifs

une écriture qui bruisse de rires et de chausse-trapes. par la Cie Prise de textes Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:30:00 2022-03-22T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Grange de la Ferme Dupire Adresse 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

« L’escargot» de Guy Foissy Grange de la Ferme Dupire 2022-03-22 was last modified: by « L’escargot» de Guy Foissy Grange de la Ferme Dupire Grange de la Ferme Dupire 22 mars 2022 Grange de la ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord