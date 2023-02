L’escargolade Pellegrue Catégories d’Évènement: Gironde

Pellegrue

L'escargolade, 28 juillet 2023, Pellegrue

2023-07-28 20:00:00

Gironde Musique traditionnelle Irlandaise Dulcimer

Animation et grillades

Sous la Halle de Pellegrue

Réservation repas au 05 56 61 30 21 +33 5 56 61 30 21 musique irlandaise dulcimer pellegrue

Pellegrue

