Conférence « Autour de Fébus » Médiathèque, 23 juin 2023, Lescar.

Conférence “Autour de Febus” par Véronique Lamazou-Duplan, Maître de conférences en Histoire médiévale à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, organisée dans le cadre de l’exposition “ À la découverte du ciel, de l’époque de Gaston Febus à nos jours”.

Sur inscription auprès de la médiathèque de Lescar au 05 59 72 25 21 ou www.mediatheques.agglo-pau.fr.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . EUR.

Médiathèque Rue Raoul Follereau

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference « Around Febus? by Véronique Lamazou-Duplan, Senior Lecturer in Medieval History at the University of Pau and Pays de l’Adour, organized as part of the exhibition ? Discovering the sky, from the time of Gaston Febus to today?

On registration with the Lescar media library at 05 59 72 25 21 or www.mediatheques.agglo-pau.fr

Conferencia « En torno a Febus » de Véronique Lamazou-Duplan, profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Pau y del País del Adur, organizada en el marco de la exposición « À la découverte du ciel, de époque de Gaston Febus à nos jours? Descubrir el cielo, de la época de Gaston Febus a nuestros días?

Previa inscripción en la mediateca de Lescar en el 05 59 72 25 21 o en www.mediatheques.agglo-pau.fr

Vortrag « Rund um Febus » von Véronique Lamazou-Duplan, Dozentin für mittelalterliche Geschichte an der Université de Pau et des Pays de l’Adour, organisiert im Rahmen der Ausstellung « Himmel und Erde » À la découverte du ciel, de l’époque de Gaston Febus à nos jours?

Anmeldung bei der Mediathek in Lescar unter 05 59 72 25 21 oder www.mediatheques.agglo-pau.fr

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Pau